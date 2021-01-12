Челябинск, , 10:52 — REGNUM В Челябинской области часть медицинских учреждений возвращают к доковидной работе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

За две последние недели свободный коечный фонд в госпитальных базах составил 34,5%. А на базах долечивания он достигает 59%. В связи с этим и было принято решение вернуть часть больниц к плановой работе.

В конце 2020 года на такой режим перевели 198 коек в трёх медучреждениях. С 12 января планируется ещё 514. В коечном фонде госпитальных баз останется 6438 коек. А на базах долечивания сохранится 1121 место.