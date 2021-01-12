Владивосток, , 10:55 — REGNUM Доследственную проверку по факту пожара на территории природного парка «Хасанский», который расположен на юге Приморского края, начали сотрудники Следственного управления СК России по региону. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что вечером 7 января в парке «Хасанский» произошло возгорание, которое удалось потушить только спустя двое суток, в результате чего выгорело около 700 га территории парка.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная поверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, возгорание произошло в результате загоревшейся сухой растительности, а потому причиной пожара мог стать поджог.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников парка, в части своевременного выезда на место возгорания, а также обеспечения соблюдения режима особой охраны природного парка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что в рамках проекта «Сохранения лесов» нацпроекта «Экология» лесные хозяйства Хабаровского края получат пять вахтовых автобусов и восемь воздуходувных устройств для тушения пожаров.