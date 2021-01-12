Москва, , 10:48 — REGNUM В российском обществе становится меньше суеверий, но в некоторых профессиях всё же они присутствуют. Самые суеверные работники — медсестры (40%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Также очень суеверные работники среди продавцов-консультантов (36%) и среди юристов, региональных представителей и водителей (по 35%).

Наименее суеверные — системные администраторы (19%), менеджеры по рекламе, дизайнеры, тренеры (по 18%), учителя и менеджеры по маркетингу (по 17%), программисты и аналитики (по 16%).

Опрос среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведен 26 ноября — 3 декабря 2020 года в 479 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, никогда не обращались к гадалкам большинство жителей России (85%).

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