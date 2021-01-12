Грозный, , 10:42 — REGNUM В Чечне в 2020 году было выявлено около 900 тыс. нарушений на дорогах. Среди них в том числе такие грубые, как выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. Власти региона намерены бороться с теми, кто продолжает нарушать ПДД, в первую очередь серьезно спросят с чиновников и силовиков. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с аварийностью на дорогах.

«Наша задача — полностью искоренить факты систематических нарушений со стороны водителей. В этом вопросе никому не будет послаблений. Особенно это касается чиновников и сотрудников силовых ведомств. Факты попустительства будут строго преследоваться», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, в борьбе за соблюдение порядка на дорогах будут задействованы не только правоохранительные органы. К ней привлекут также общественность и институт семьи.

Контролировать ход борьбы поручено заместителю председателя правительства ЧР по силовому блоку Абузайду Висмурадову. В ходе заседания оперштаба он был назначен его руководителем, сменив на этом посту Магомеда Даудова — спикера парламента Чечни.

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