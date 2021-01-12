Нур-Султан, , 10:42 — REGNUM В трех регионах Казахстана закрыли междугороднее сообщение из-за ухудшения погодных условий, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

В Северо-Казахстанской области ограничения введено для всех видов транспорта по всем направлениям. В Кустанайской области закрыли два участка дороги: на трассе Екатеринбург — Алма-Ата с 686 по 729 км и на трассе Мамлютка — Кустанай с 180 по 250 км.

Кроме того, четыре участка общей протяженностью около 400 км перекрыли в Акмолинской области, в том числе 240 км на участке Макинск — Аксу — Торгай.

Отметим, в Акмолинской области Казахстана 12 января температура опустится до минус 20 градусов по Цельсию, скорость ветра достигнет 12 метров в секунду ожидается метель. Ночью столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.

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