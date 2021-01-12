Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Украинские экипажи трёх патрульных катеров, которые будут переданы Украине, прибыли в США для подготовки. Об этом сообщило посольство Украины в США 11 января на своей странице в социальной сети Twitter.

«В США прибыли украинские экипажи трёх патрульных катеров класса Island для проведения 10-недельного курса спецподготовки в город Балтимор», — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что вторую партию катеров США намерены передать уже в 2021 году в рамках поддержки украинской оборонной сферы.

Напомним, ранее стало известно о строительстве новых катеров Mark VI для Украины на американских верфях. Корабли будут готовы к концу 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пентагоне отчитались о заказе строительства катеров Mark VI для Украины