Пермь, , 10:41 — REGNUM В Перми большинство временных строительных ограждений содержится с нарушением. Такой вывод сделала городская административно-техническая инспекция (АТИ) по результатам первого дня проверки, сообщает пресс-служба мэрии.

За день, 11 января, в городе проверено 86 объектов. Выявлены нарушения в содержании пешеходных проходов (галерей у строительных площадок и объектов реконструкции) на 53 объектах — это 62% от числа всех обследованных конструкций. Не очищенными от снега оказались козырьки 49 временных конструкций, ещё у 12 строительных переходов не очищен пешеходный настил. По всем фактам зафиксированных нарушений направлены уведомления об устранении в адрес более 50 балансодержателей и заказчиков работ.

«Практика подобных рейдов будет продолжена. Жители также могут направлять информацию о замеченных ими нарушениях в районные администрации», — отметили в мэрии.

Напомним, проверку временных строительных ограждений в Перми начали после ЧП на ул. Краснова, где днем 9 января упал строительный переход возле дома, который готовили к капремонту. Под завалами оказались три человека. Один из них скончался в больнице. После этого ЧП в отставку отправлен глава Фонда капстроительства Пермского края.

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