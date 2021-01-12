Москва, , 10:40 — REGNUM От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался популярный YouTube-блогер Денис Бейсовский. Об этом 11 января сообщила «Игромания».

О смерти блогера рассказал его отец Юрий Судаков на своей странице в Facebook. Ранее Денис Бейсовский заявлял, что в разгар новогодних праздников практически невозможно найти нужные антибиотики для лечения.

Денис Бейсовский наиболее известен как видеоблогер, рассказывающий о видеоиграх на своём YouTube-канале. К началу 2021 году у него было больше 157 тыс. подписчиков.

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