Белгород, , 10:40 — REGNUM Справку о составе семьи или выписку из домовой книги теперь можно не предоставлять заявителям при оформлении услуг соцзащиты в Белгородской области. Соответствующее постановление правительства региона уже вступило в силу, сообщает пресс-служба Белгородского департамента цифрового развития.

На приём к специалистам в МФЦ больше не нужно приносить справку о составе семьи. Достаточно будет рассказать о родственниках и тех, кто зарегистрирован с заявителем по одному адресу.

«Конечно, в идеале такие сведения заведомо должны быть у тех, кто оказывает госуслуги, они должны передаваться от регистрирующих органов в электронном виде — сейчас мы активно работаем над этим», — отметил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Данные в специальную форму буду вносить работники МФЦ, под документом необходима подпись заявителя.