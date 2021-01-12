Уфа, , 10:38 — REGNUM Механизатора фермы насмерть придавило платформой в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Гострудинспекции начали расследовать обстоятельства несчастного случая, который произошел в Баймакском районе. 5 января 56-летний механизатор крестьянско-фермерского хозяйства в селе Куянтаево ремонтировал прицеп ПТС-4. В какой-то момент мужчину придавило платформой к раме прицепа.

Сообщается, что работник получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют обстоятельства и причины трагедии.

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