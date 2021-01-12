Челябинск, , 10:33 — REGNUM В Челябинской области местные жители могут пройти тестирование на коронавирус в торговых центрах. Такая практика была опробована во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба губернатора.

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За время каникул ПЦР-диагностику таким образом прошли около 8 тыс. граждан. Из них у 2% результат оказался положительным.

Объём тестирования на коронавирус, в том числе и в ТРЦ, планируется наращивать. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер.