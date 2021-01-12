Красногорск, , 10:35 — REGNUM С 13 января в Подмосковье смягчили требования к гражданам, желающим заселиться в местные гостиницы и отели. Соответствующие меры предусмотрены в постановлении губернатора Московской области от 12.01.2021 № 1-ПГ.

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Ранее в регионе действовало правило, согласно которому заезд в гостиницу был возможен только при наличии отрицательных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, которые были получены не ранее чем за три дня до даты заезда или не ранее чем за пять дней, если тесты были выполнены методом ИФА. С 13 января эти требования отменены.

В то же время остается обязательной термометрия при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в ресторанах и барах гостиниц.

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