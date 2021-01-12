Майкоп, , 10:32 — REGNUM Более 150 тыс. туристов приняла Адыгея в период новогодних каникул 2021 года. Это весьма ощутимая цифра для небольшой республики, сообщили в комитете по туризму и курортам субъекта.

«Адыгея в новогодние праздники приняла более 150 тысяч туристов со всей России. Это на треть больше, чем годом ранее»,— передает ОТР.

Для сравнения: за весь 2019 год Адыгею посетили порядка 465 тыс. отдыхающих. В регионе для них созданы множество привлекательных маршрутов. В первую очередь в нынешние новогодние каникулы туристы предпочитали отдых в горах с катанием на лыжах и санках, а также зимним рафтингом.

Напомним, такое же количество туристов побывало с начала нового, 2021 года и в Карачаево-Черкесии.

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