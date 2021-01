Токио, , 10:30 — REGNUM Японская компания Square Enix официально представила три новые торговые марки по мотивам игры Final Fantasy VII. Об этом 12 января сообщает «Игромания».

Они называются: Ever Crisis, The First Soldier и The Shinra Electric Power Company. Пока неизвестно, с какими именно продуктами связаны эти торговые марки — возможно, компания планирует выпустить новые видеоигры или аниме-сериалы.

Напомним, Final Fantasy VII — это популярная японская ролевая игра, выпущенная в 1997 году. В 2020 году она также получила полноценный ремейк для современных платформ.

