Уфа, , 10:26 — REGNUM 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба главы региона.

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Всего в республике было выявлено 21 068 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 15 852 человека, в том числе 286 человек за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечиться 614 пациентов, а на дому получают лечение 4443 человек.

Сообщается, что за минувшие 24 часа в республике была зафиксирована смерть двух пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 159 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 января в регионе за сутки выявили 165 случаев заражения коронавирусом.