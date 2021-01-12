Джакарта, , 10:21 — REGNUM Объект, обнаруженный в водах Индонезии в декабре 2020 года, оказался китайским автономным подводным аппаратом, сообщает Sindonews.

Главный аналитик по беспилотным системам аналитической фирмы Janes Кельвин Вонг заявил, что объект, который был обнаружен местным рыбаком в индонезийской провинции Южный Сулавеси, оказался автономный подводным аппаратом.

По его словам, это третий подобный аппарат, обнаруженный в водах Индонезии за последние два года.

Известно, что подводный аппарат имеет длину 225 см, хвост размером 18 см, размах крыльев 50 см и заднюю 93 см антенну.

Остается неясным, какую миссию выполнял этот дрон. Однако аналитики заявили, что место, где он был обнаружен, отрезано от международных водных путей и расположено далеко от морских притязаний Китая.

По словам Кельвина Вонга, подобные дроны обычно используются в исследовательских целях.

«Превосходное знание воды в районе может позволить подводным лодкам работать более тихо и снизить вероятность обнаружения», — отметил также Кельвин Вонг.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии станет первым человеком в стране, который пройдет вакцинацию против коронавируса 13 января 2021 года.

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