Москва, , 10:21 — REGNUM В Москве для пациентов с коронавирусной инфекцией открылись три новых корпуса в резервном госпитале, расположенном на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Об этом 12 января сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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Как пояснил главный врач городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин, решение об открытии новых мощностей именно в «Сокольниках» связано с тем, что ранее там располагался обсерватор, поэтому условия подходили для приёма ковид-пациентов.

«Корпуса оснастили всем необходимым: завезли современное диагностическое оборудование, развернули дополнительную большую лабораторию, переоборудовали рабочие места для медиков», — добавил он.