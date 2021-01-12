Тула, , 10:21 — REGNUM Более 70 тыс. гостей посетили Тульскую область в период новогодних каникул, итоги подвели 11 января на оперативном совещании, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Как сообщил первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, число гостей на новогодних праздниках в Тульской области по сравнению с прошлым годом немного сократилось, но осталось высоким — при условии, что в регионе не проводились массовые мероприятия, не было и широкой рекламной кампании.

Более 65% туристов, приехавших в Тульскую область — жители соседних Москвы и Московской области, также в регион потянулись жители Орловской, Воронежской, Нижегородской, Рязанской и Липецкой областей.