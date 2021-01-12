Красногорск, , 10:21 — REGNUM Водитель самосвала, который протаранил колонну военных автобусов в Московской области, может на время следствия оказаться под арестом. На этой мере пресечения в отношении подозреваемого намерено настаивать следствие.

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«Следователь сегодня выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, задержанного за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц», — сообщил 12 января ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзное ДТП на 28-м км федеральной трассы М-9 в Московской области произошло днём 11 января. Грузовик врезался в колонну военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники и офицеры. В результате аварии четверо российских военнослужащих погибли и около 50 получили травмы.

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Водитель грузовика задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Вину задержанный не признал.