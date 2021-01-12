Брянск, , 10:22 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до конца января в Брянской области. Кроме того, остаётся в силе запрет на корпоративы, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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Самоизоляция для пенсионеров продлевается до 31 января. До 2 февраля 2021 года будет действовать запрет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, на проведение массовых мероприятий развлекательного характера с организацией досуга, в том числе корпоративных мероприятий.

Также до 2 февраля несовершеннолетним запрещено находиться в различных торговых центрах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

В декабре 2020 года оперативный штаб Брянской области установил режим самоизоляции для пенсионеров до 17 января.