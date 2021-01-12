Лос-Анджелес, США, , 10:17 — REGNUM Разработчики из Riot Games официально представили Йору — нового персонажа многопользовательской игры Valorant. Трейлер с демонстрацией способностей героя был опубликован 11 января на YouTube-канале проекта.

В бою Йору сможет открывать портал в другое измерение — этот навык позволит ему телепортироваться, становиться невидимым и избегать получения урона. Герой появится в игре 12 января 2021 года одновременно со стартом второго эпизода.

Напомним, Valorant — это тактический шутер от американской компании Riot Games. В ней геймеры управляют «агентами» — профессиональными наёмниками со сверхспособностями.

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