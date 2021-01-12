Ставрополь, , 10:16 — REGNUM В Ставропольском крае на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и на борьбу с последствиями пандемии было потрачено в 2020 году 1,350 млрд рублей. На эти средства была значительно укреплена материальная база медицинских учреждений, сообщили в минздраве региона.

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Так, общее количество закупленного медицинского оборудования составило 3791 единицу. Среди них в том числе оборудование для диагностики и проведения реанимационных мероприятий, а также для лечения пациентов. Край получил новые томографы, лабораторное оборудование, холодильное оборудование для хранения вакцины от коронавируса. Созданы системы подвода кислорода к больничным койкам, благодаря закупке газификаторов, концентраторов и другого необходимого оборудования.

Помимо этого, существенно обновлен в 2020 году автопарк машин скорой помощи — закуплено на средства федерального центра 17 автомобилей. Также в сельские больницы поступили 23 легковые машины для обслуживания пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Ставропольский край занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — почти 38 тысяч.

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