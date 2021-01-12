Москва, , 10:17 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы и Московской области из-за гололедицы. Это 12 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что период предупреждения об опасности из-за возможной местами гололедицы будет действовать в столичном регионе до 21:00 13 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на европейской части России с 12−13 января усилится холодная погода, волна холода с отклонениями от нормы на 7−13 градусов будет наблюдаться здесь как минимум до 16 января.