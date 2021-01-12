Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки обследовали на коронавирус 29 983 человека, что на 4,6 тыс. исследований больше, чем было сделано сутками ранее. Об этом 12 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в Петербурге находится 1820 человек. Из них 281 — контактные лица, 1539 — на самоизоляции.

Кроме того, за 11 января обработано 9432 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

На портале #мывместе к настоящему времени зарегистрировано 1153 петербургских волонтера, из них прошли обучение и аккредитацию 1023 человека. Они уже выполнили 3900 заявок.

Напомним, петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.

«С начала октября 102 672 человека получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы», — отметили в оперштабе.

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