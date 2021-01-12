Москва, , 10:23 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 приобрел 18 новых мутаций в организме одной из российских пациенток. Об этом пишет 12 января газета «Известия», ссылаясь на исследование отечественных учёных.

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Новый вирус ранее выявили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. В апреле 2020 года она проходила химиотерапию и заразилась SARS-CoV-2 в больничной палате. Пациентку регулярно тестировали, и до 9 сентября результаты тестов на COVID-19 были положительными.

Специалисты сравнили геном коронавируса из организма того пациента, который предположительно заразил женщину, с образцами, взятыми у пациентки. Оказалось, что у вируса появились 18 мутаций. Две из них — в гене S-белка, такие же ранее обнаружили у датских норок.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский рассказал, что отчасти такие изменения уже выявляли у пациентов с подавленным иммунитетом. Также есть сходства с «британским» штаммом вируса.

«Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме», — подчеркнул Крутовский.

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