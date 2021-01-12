Симферополь, , 10:12 — REGNUM В Республике Крым за сутки подтверждено 184 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 января. Сутками ранее, 11 января, сообщалось о 202 новых носителях инфекции.

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»За 11 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 151 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 29 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные», — уточнили глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсети.

С начала пандемии в Республике Крым подтверждено уже 27 967 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 222 из всех заболевших. Скончались 605 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том числе восемь человек вошли в статистику за минувшие сутки.