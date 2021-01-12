Москва, , 10:13 — REGNUM На юго-востоке Москвы ликвидирована незаконная трансформаторная подстанция. Об этом 12 января сообщается на официальном сайте госинспекции по недвижимости столицы.

Объект был обнаружен по адресу: Волжский бульвар, вл. 54, стр. 7 во время контрольно-инспекционных мероприятий. Площадь незаконного строения составила 26,5 квадратного метра.

Постройка и участок не были поставлены на кадастровый учет, имущественные права на объект не оформлялись. Ранее объект использовался в качестве трансформаторной подстанции.

«К моменту обследования постройка уже не эксплуатировалась. В настоящее время незаконно размещенная подстанция демонтирована, а освобожденная территория приведена в надлежащий вид», — отмечено в сообщении.

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