Москва, , 10:11 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Великобританией в связи с эпидемиологической ситуаций по коронавирусу не возобновиться ещё как минимум до конца января. Решение продлить приостановку перелетов между двумя странами 12 января принял оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Великобританией, где был обнаружён новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, было приостановлено с 22 декабря 2020 года. Срок действия этой меры истекал 12 января 2021 года.

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Напомним, об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря 2020 года. Учёные из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может стать более опасным, чем ранее известные.