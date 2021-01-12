Ставрополь, , 10:10 — REGNUM На Ставрополье за последние полвека зимы стали значительно теплее. В среднем, по данным наблюдений гидрометеослужбы, потепление составило от четырех до шести градусов по Цельсию. Такой информацией поделилась пресс-служба Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника.

Как отметили в музее, ставропольские зимы и раньше славились частой сменой погодных условий, но за последние годы они стали к тому же более теплыми и менее продолжительными.

«Согласно данным климатических исследований краевой гидрометеослужбы, более чем за полвека зимы потеплели на 4 — 6 градусов и стали короче по продолжительности», — рассказали историки на официальной странице музея в Instagram.

При этом они привели данные, что самая длинная за полвека зима на Ставрополье пришлась на 1993−1994 годы, она длилась с 23 ноября до конца марта. Самой снежной признана новогодняя ночь в 1989 году, когда в отдельных районах края толщина снежного покрова достигала 52 см. А самыми холодными в новом 21-м веке признаны зимы в 2002, 2008, 2012 годах.

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