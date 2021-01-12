Горно-Алтайск, , 10:08 — REGNUM В Республике Алтай к конце недели планируют возобновить работу кинозалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое решение принял оперштаб.

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Условием открытия стало соблюдение всех санитарных требований, а также заполнение залов не более чем на 50%.

При этом, по словам министра культуры Ольги Антарадоновой, Национальный музей продолжит работать только по выходным, а библиотеки — в режиме предварительной записи.

Напомним, глава региона Олег Хорохордин заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19. В связи с этим к очному режиму работы начали возвращаться учебные заведения. В настоящее время на «дистанционке» остаются лишь три класса в трёх школах.

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