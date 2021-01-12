Москва, , 10:07 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда в рамках реформы государственного аппарата, сообщает 12 января официальный сайт правительства России.

В правительстве напомнили, что реформу планируется завершить до конца марта 2021 года. Она должна привести к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращению центральных аппаратов и территориальных органов.

Согласно изменениям, утверждённым отдельным документом, в структуре аппарата правительства появятся семь новых департаментов — здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

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«В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения», — отметили в информации.

В сообщении правительства рассказали, что численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти единиц, самостоятельного отдела — не менее десяти единиц. Ограничения установлены для обеспечивающих подразделений.