Иваново, , 10:06 — REGNUM Жителям Ивановской области старше 65 лет, прошедшим вакцинацию или имеющим антитела к коронавирусу, разрешили работать в очном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 11 января.

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«Сегодня для граждан старшего возраста у нас в регионе продолжает действовать домашний режим. Работодатели обязаны перевести граждан из группы риска на удаленную работу или предоставить отпуск. Но с учетом того, как развивается ситуация, сегодня будут внесены поправки в указ губернатора: работающие жители в возрасте 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями смогут работать очно. Однако выйти на работу они смогут только в том случае, если они прошли вакцинацию или уже переболели и у них есть антитела», — сообщил журналистам первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

Наличие антител работник сможет подтвердить с помощью соответствующей справки по итогам тестирования. Режим безопасного поведения для жителей Ивановской области старше 65 лет в Ивановской области, напомним, действует с ноября.