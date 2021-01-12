Новосибирск, , 10:04 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 января, за минувшие сутки выявлено 136 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 138 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 71 год, 72 года, 86 лет и женщины в возрасте 54 года, 57 лет, 74 года, 88 лет. Всего в регионе умерли 1064 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 145 человек. На ИВЛ — 31 пациент».

Всего в регионе выявлено 29 612 случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе у 1700 детей; 26 137 пациентов выписаны с выздоровлением (+214 за сутки).