Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Жителей Ленинградской области предупредили о надвигающемся на регион шторме. С середины дня 12 января в Ленобласти ожидается усиление ветра до скоростио 17 м/c. Об этом 12 января сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Деревья в снегу Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно штормовому прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 12:00—15:00 часов в западных районах Ленобласти ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра до 15−17 м/с.

Ввиду чего повышается вероятность ДТП, затруднений в движении по автодорогам, возникновения происшествий на акваториях. А также повышается вероятность повреждений на ЛЭП, трубопроводах и линиях связи, случаев травматизма среди населения.

Напомним, на западную часть Ленобласти идет атлантический циклон, в то время как восточная часть остаётся под влиянием морозного антициклона. 12 января в Ленобласти ожидается облачная, на востоке с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, местами слабая метель.

Температура воздуха днем на западе −6… −11 градусов, на востоке −13… −18 градусов, местами до минус 22 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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