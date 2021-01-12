Москва, , 10:01 — REGNUM Действующие на территории России профилактические меры позволят не допустить распространения в стране «британского» штамма коронавирусной инфекции. Об этом 12 января заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Всех прибывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный британским штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Кроме того, на данный момент полностью закрыты границы с Великобританией. Все эти мероприятия позволят разорвать эпидемическую цепочку и не допустить распространения нового штамма в нашей стране», — приводит его слова РИА Новости.

Также эпидемиолог добавил, что, так как «британский» штамм является разновидностью коронавирусной инфекции, меры по его профилактике те же самые, которые уже показали себя, как эффективные — своевременное выявление инфекции, изоляция заразившихся, соблюдение безопасной дистанции, а также использование средств индивидуальной защиты и проведение вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выступил за создание в России национального банка сывороток.