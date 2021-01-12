Ставрополь, , 09:58 — REGNUM В Ставропольском крае пока не решен вопрос о проведении массовых крещенских купаний в водоемах края. Есть опасения, что на них могут ввести запрет из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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«Сейчас мы выясняем. В любом случае — как Владыка благословит. Планируется проведение небольших молебнов, освящение воды, но не массовые купания», — цитирует представителя Ставропольской и Невинномысской епархии портал «Победа26».

По его словам, с уверенностью можно сказать лишь об освящении воды в храмах. При этом будут действовать обязательные правила безопасности для прихожан, выработанные управлением Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции, — масочный режим и соблюдение дистанции.

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Напомним, по данным на 11 января, в Ставропольском крае с начала нового 2021 года скончались от COVID-19 уже 72 человека. Общая численность заразившихся коронавирусом за все время пандемии составила 37 748 человек.

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