Ханты-Мансийск, , 09:47 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 196 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 12 января: Сургут — 56 случаев; Ханты-Мансийск — 49; Нижневартовск — 15; Урай — 14; Нягань — 10; Югорск — 8.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 12 января 43 715 случаев. Излечились 39 811 человек, 591 пациент с COVID-19 скончался (на шесть человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 12 января — 0,98.