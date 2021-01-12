Москва, , 09:46 — REGNUM Экономическая ситуация в России в 2021 году улучшится, считают 28% граждан, ухудшиться — 23%. В том, что практически не изменится уверены 41%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Каждый пятый (19%) надеется, что в новом году снизится безработица в стране. Противоположного мнения придерживаются 42%. Также, по мнению 48%, вырастет социальное неравенство, разница в доходах между бедными и богатыми.

Ждут снижения уровня коррупции в 2021 году 12%. Думают, что ситуация с коррупцией не изменится 50%, вырастет — 30%. Повышение качества жизни населения прогнозируют 22%. Не уверены в изменениях в лучшую сторону 46% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 18−20 декабря 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, половина жителей России (50%) уверена, что лично для них 2021 год будет лучше 2020 года.

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