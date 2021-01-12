Киев, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 5116 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 12 января пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране госпитализировали 1092 человека, 184 пациента скончались от COVID-19.

Наибольшее число заразившихся подтверждено в Киеве, Полтавской и Запорожской областях — 898, 520 и 463 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 124 430 случаев заражения, более 20 тыс. человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США заявил, что он будет представлять страну во время инаугурации президента США, поскольку глав других государств не будет из-за пандемии коронавируса.

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