Москва, , 09:41 — REGNUM Во всех регионах России тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови в необходимом объёме не получают ни взрослые, ни дети. Соответствующий вывод сделали специалисты секции «Медицина и фармацевтика» Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Так, специалисты проанализировали данные Росздравнадзора за 10 месяцев прошлого года. Выяснилось, что за указанный период объём выданных тест-полосок составил всего 32% (44 млн) для детей и 20% (88 млн) для взрослых.

Вместе с тем, уточнили в центре, детям с сахарным диабетом первого типа необходимо 137 млн тест-полосок в год, а взрослым — 436 млн.

В медицинском центре «Известиям» сообщили, что для исправления ситуации требуется дополнительно выделить из бюджета около 5 млрд рублей и ускорить разработку проекта по борьбе с диабетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Челябинск охватил скандал — Местная жительница написала в своём Facebook, что её дочери с ноября 2019 года не выдают тест-полоски и иглы для глюкометра. У восьмилетней девочки ранее был диагностирован сахарный диабет, и по закону она вправе получать всё это бесплатно.

Читайте подробнее: Квест для диабетиков: Лекарств нет… но вы держитесь