Москва, , 09:42 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 94,2 млн. Об этом 12 января сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

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"В Российской Федерации проведено более 94,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 326 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества было проведено в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 618 114 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 10 января число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 93 963 616.