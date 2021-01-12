Виктория, , 09:41 — REGNUM Население Сейшельских остров начали массово вакцинировать от СOVID-19, передает ВВС Swahili.

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По информации журналистов, Сейшельские острова стали второй африканской страной после Гвинеи, власти которой приобрели ограниченные дозы российской вакцины «Спутник V» в прошлом месяце.

Президент Сейшельских островов Уэйвел Рамкалаван сделал прививку первым на мероприятии 10 января, транслируемом в прямом эфире.

«Это точно так же, как если бы я сделал любую другую прививку», — сказал Рамкалаван, поощряя людей также делать прививки.

Островное государство также получило в дар от Объединенных Арабских Эмиратов 50 000 доз разработанных в Китае вакцин.

Власти в первую очередь планируют начать вакцинацию медицинских работников, а затем людей старше 65 лет. В планы правительства входит вакцинировать 70% из 98 000 жителей страны в течение двух-трех месяцев, из расчета 1000 человек в день.

На Сейшельских островах зарегистрировали 508 случаев заражения коронавирусом и один смертельный исход, однако власти обеспокоены недавним всплеском случаев заражения, по меньшей мере 57 из которых были зарегистрированы только в субботу, 9 января.