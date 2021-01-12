Бишкек, , 09:40 — REGNUM Вакцина от COVID-19 производства американской компании Pfizer поступила в Киргизию для поведения испытаний. Об этом 12 января сообщил министр здравоохранения республики Нурболот Усенбаев на брифинге в Доме правительства страны.

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"В рамках программы COVAX в республику доставлена вакцина от коронавируса Pfizer для проведения исследований и изучения», — сказал он.

Также Усенбаев уточнил, что возглавляемому им ведомству необходимо изучить условия приема, условия обеспечения и хранения и быструю организацию прививок. При этом он указал, что киргизское правительство также ведет переговоры о получении двух российских препаратов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Киргизии зарегистрировано в общей сложности 82 495 случаев заражения коронавирусом, 178 из которых — за последние 24 часа.