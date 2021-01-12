Самарканд, Узбекистан, , 09:33 — REGNUM Хоким (глава) Самаркандской области Узбекистана Эркинжон Турдимов ушел в отпуск из-за плохого состояния здоровья. Об этом сообщили 12 января в Telegram-канале областной администрации.

«Турдимов в настоящее время находится в краткосрочном отпуске из-за болезни для восстановления здоровья», — говорится в сообщении. В хокимияте (администрации) не уточнили, чем заболел глава региона.

Ранее в социальных сетях распространилось сообщение о том, что Эркинжон Турдимов перенес микроинсульт. Официального подтверждения информации не поступало. Глава региона долгое время не появлялся на публике.