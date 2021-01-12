Неклиновский район, Ростовская область, , 09:32 — REGNUM В селе Покровском Ростовской области открыли современную модульную поликлинику. Лечебное учреждение создано в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В поликлинике и трёх фельдшерско-акушерских пунктах медпомощь смогут получить 18,5 тыс. жителей, в том числе около 4 тыс. детей. В штате сотрудников — 54 медицинских работника.

Стоимость работ по созданию поликлиники составила 95,4 млн рублей. Большая часть средств выделена из региональной казны.