Омск, , 09:25 — REGNUM В Омской области в начала 2021 года наблюдалось опасное явление — аномально холодная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Период аномальных холодов продлился в регионе с 30 декабря до 8 января. В первой декаде января в Омской области средняя температура воздуха была ниже нормы на 9−12 °С и составила −26…−30 °С.

Самыми морозными стали дни с 1 по 4 января. Столбики термометров в этот период опускались до −35…−41 °С. В Омске самая низкая температура (-38 °С) была зафиксирована ночью 4 января.

В Омской области в первой декаде января выпало от 2 до 7 мм осадков. Это 28−72% от декадной нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Московского региона 12 января продолжится вторжение холодного воздуха.

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