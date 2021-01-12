Петрозаводск, , 09:20 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 243 новых носителя коронавируса, что на 67 человек больше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 12 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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По официальным данным, из выявленного числа новых инфицированных заболело 240 человек, из них 50 имеют симптомы средней тяжести, семь — в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 31 122 инфицированных, из них на данный момент 25 284 выздоровели, в том числе 310 — за последние сутки. Умерли — 188 человек, в том числе два летальных случая зарегистрировали за прошедшие сутки.

Так, в Сегежской ЦРБ скончался житель Сегежи 1953 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска 1949 года рождения. Как отметили в оперштабе, оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

В настоящий момент в больницах региона находятся 683 человека, из них семь — на ИВЛ.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 30 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4 008 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

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