Пермь, , 09:17 — REGNUM В Перми с 11 января увеличилось число медучрежденией, где можно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. К иммунизации жителей от COVID-19 приступили еще три медучреждений — городская поликлиника № 7, а также в поликлиники клинической больницы им. Гринберга и ГБ № 6 (Орджоникидзевский район). С 12 января к ним присоединяется ГКП № 2, сообщает краевой минздрав.

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Добавим, в столице Пермского края вакцинация от новой коронавирусной инфекции началась 5 января в трех городских поликлиниках и одной больнице. В течение двух дней (5−6 января) привито более 140 человек. Это жители, прикрепленные к указанным учреждениям и записавшиеся на вакцинацию.

В поликлинике клинической больницы Свердловского района отметили, что на вакцинацию можно записаться по «горячей линии». Пока в клинике всего 150 двойных доз, поэтому вакцинация осуществляется дважды в неделю. «Когда начнется массовая вакцинация, запись будет выложена также и в электронном виде — через портал «Госуслуги» и k-vrachu.ru. Думаю, с иммунизацией мы справимся, опыт есть: недавно закончили прививочную кампанию против гриппа, провакцинировали 8 тыс. человек и полностью справились с планом», — сказала заместитель главного врача по поликлинике Елена Свинарева.

При входе в поликлинику людям измеряют температуру, затем направляют в инфекционный кабинет, где проводят опрос о самочувствии, предлагают заполнить анкету с указанием перенесенных и хронических заболеваний. Пациенты приходят на прививку группами (по пять человек) в назначенное время. Одна ампула вакцины рассчитана на пятерых. Перед иммунизацией вакцина нуждается в разморозке.

Профилактические прививки от COVID-19 в первую очередь делают работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров — тем, кто по роду деятельности ежедневно контактирует с большим числом людей. Кроме того, в приоритете — проживающие в соцучреждениях и жители из группы риска, то есть пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.

Всего Пермский край получил 4942 дозы вакцины от COVID-19. Массовая вакцинация населения запланирована на вторую декаду января. Она будет проводится бесплатно и на добровольной основе. В регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины, и иммунизация будет предложена всем желающим.