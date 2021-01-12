Москва, , 09:15 — REGNUM На территорию Московского региона 12 января продолжится вторжение холодного воздуха. Об этом сообщает центр «Фобос».

«Метеоусловия в столичном регионе будут определяться прохождением слабовыраженного холодного атмосферного фронта, скользящего по периферии антициклона, из-за чего кое-где не исключено выпадение незначительного снега, и продолжится медленное вторжение более морозного воздуха», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную с прояснениями погоду и небольшой снег. В Москве и Московской области столбики термометров опустятся до 15 градусов ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию пришли сильные морозы — в 22 районах температура воздуха 12 января опустилась до 45 градусов мороза и ниже.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутию пришли сильные морозы