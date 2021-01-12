Саратов, , 10:36 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 12 января, коронавирус подтвержден с начала пандемии у 38 443 человек, за сутки положительные результаты тестов получили еще 254 жителя. Накануне заболел 251 саратовец. Всего выздоровели с начала наблюдения 32 936 человек, за сутки — 231 пациент. Скончались 444 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Наибольшее число заболевших за минувший день зарегистрировано среди лиц в возрасте старше 60 лет — 89 человек, от 50 до 59 лет — 50 пациентов, 31 — несовершеннолетние. Сутками ранее среди детей вирус выявили у 20 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 981,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,9 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовскую область всего поступило порядка 9 тыс. доз вакцины от коронавируса, из которых 3,6 тыс. — 11 января.

Читайте также: В Саратовской области вакцинировали от коронавируса больше 3 тыс. человек